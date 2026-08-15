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Sacharja 6,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sach 6 2 in der Gute Nachricht Bibel

Der erste wurde von rotbraunen Pferden gezogen, der zweite von schwarzen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 6 2 in der Lutherbibel

Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 6 2 in der Einheitsübersetzung

Am ersten Wagen waren rote Pferde, am zweiten Wagen schwarze Pferde,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Sach 6 2 in der Elberfelder Bibel

Am ersten Wagen waren rote Pferde und am zweiten Wagen schwarze Pferde

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Sach 6 2 in der Schlachter 2000

Am ersten Streitwagen waren rote Pferde, am zweiten Streitwagen schwarze Pferde,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Sach 6 2 in der New International Version

The first chariot had red horses, the second black,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Sach 6 2 in der Hoffnung für Alle

Der erste wurde von rotbraunen Pferden gezogen, der zweite von schwarzen,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sach/kapitel-6/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]