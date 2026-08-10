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Sacharja 8,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Sacharja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sach 8 20 in der Gute Nachricht Bibel

So spricht der HERR, der Herrscher der Welt: »Viele Völker und die Bewohner großer Städte werden sich aufmachen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 8 20 in der Lutherbibel

So spricht der HERR Zebaoth: Es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sach 8 20 in der Einheitsübersetzung

So spricht der HERR der Heerscharen: Es wird noch geschehen, dass Völker herbeikommen / und die Einwohner vieler Städte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Sach 8 20 in der Elberfelder Bibel

So spricht der Herr der Heerscharen: Es werden noch Völker und Bewohner vieler Städte kommen;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Sach 8 20 in der Schlachter 2000

So spricht der HERR der Heerscharen: Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Sach 8 20 in der New International Version

This is what the LORD Almighty says: ‘Many peoples and the inhabitants of many cities will yet come,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Sach 8 20 in der Hoffnung für Alle

Ich, der HERR, der allmächtige Gott, kündige euch an: Es kommt die Zeit, da werden Menschen aus vielen Städten und Völkern

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Sacharja 8:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sach/kapitel-8/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]