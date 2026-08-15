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Sirach 13,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 13 25 in der Gute Nachricht Bibel

Was im Herzen eines Menschen vorgeht, verändert sein Gesicht und macht es fröhlich oder traurig.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 13 25 in der Lutherbibel

Das Herz verändert des Menschen Gesicht, sei es zum Guten, sei es zum Bösen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 13 25 in der Einheitsübersetzung

Das Herz des Menschen verändert sein Gesicht, / entweder zum Guten oder zum Bösen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-13/vers-25 [gedruckt am 15.08.2026]