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Sirach 15,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 15 2 in der Gute Nachricht Bibel

Sie kommt ihm entgegen wie eine Mutter, sie nimmt ihn auf wie eine junge Braut.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 15 2 in der Lutherbibel

Und sie wird ihm begegnen wie eine Mutter und wird ihn empfangen wie eine junge Braut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 15 2 in der Einheitsübersetzung

Sie begegnet ihm wie eine Mutter / und wie eine jungfräuliche Braut nimmt sie ihn auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-15/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]