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Sirach 15,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 15 7 in der Gute Nachricht Bibel

Aber unverständige Leute werden die Weisheit nie erlangen; Menschen, die Unrecht tun, bekommen sie gar nicht zu Gesicht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 15 7 in der Lutherbibel

Aber die Narren finden die Weisheit nicht, und die Sünder können sie nicht entdecken.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 15 7 in der Einheitsübersetzung

Unverständige Menschen werden sie nicht erfassen / und sündige Männer werden sie nicht sehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-15/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]