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Sirach 17,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 17 7 in der Gute Nachricht Bibel

Mit Einsicht und Wissen erfüllte er sie und leitete sie durch Beispiele an, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 17 7 in der Lutherbibel

Er erfüllte sie mit kluger Erkenntnis und zeigte ihnen beides, Gutes und Böses.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 17 7 in der Einheitsübersetzung

Er füllte sie mit Wissen und Einsicht, / Gutes und Böses hat er ihnen gezeigt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-17/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]