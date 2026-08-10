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Sirach 18,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 18 28 in der Gute Nachricht Bibel

Wer Verstand hat, erkennt die Weisheit und ehrt jeden, bei dem er sie sieht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 18 28 in der Lutherbibel

Wer verständig ist, nimmt solche Weisheit an und preist den, der sie gefunden hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 18 28 in der Einheitsübersetzung

Jeder Kluge hat Weisheit erkannt, / und wer sie findet, dem wird Anerkennung zuteil.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-18/vers-28 [gedruckt am 10.08.2026]