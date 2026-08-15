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Sirach 2,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 2 11 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr wisst doch: Der Herr ist voll Liebe und Erbarmen, er vergibt Schuld und hilft im Augenblick der Not.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 11 in der Lutherbibel

Denn der Herr ist gnädig und barmherzig und vergibt Sünden und hilft in der Not.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 11 in der Einheitsübersetzung

Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, / er vergibt Sünden und rettet zur Zeit der Bedrängnis.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-2/vers-11 [gedruckt am 15.08.2026]