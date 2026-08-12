Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 2
  5. Vers 4
Zu Sirach 2 Vers 3 Zu Sirach 2 Vers 5

Sirach 2,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 2 4 in der Gute Nachricht Bibel

Nimm alles an, was dir zustößt; selbst wenn du Demütigungen erfährst, ertrage sie mit Geduld!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 4 in der Lutherbibel

Alles, was dir widerfährt, das nimm auf dich, und sei geduldig bei jeder neuen Demütigung.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 4 in der Einheitsübersetzung

Nimm alles an, was über dich kommen mag, / und in den Wechselfällen deiner Erniedrigung halt aus!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Sirach 2:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-2/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]