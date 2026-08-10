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Sirach 2,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 2 6 in der Gute Nachricht Bibel

Vertrau dem Herrn, er wird dir beistehen; bleib auf dem geraden Weg und hoffe auf ihn!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 6 in der Lutherbibel

Vertraue Gott, so wird er sich deiner annehmen; geh gerade Wege und hoffe auf ihn!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 2 6 in der Einheitsübersetzung

Vertrau ihm und er wird sich deiner annehmen! / Richte deine Wege aus und hoffe auf ihn!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Sirach 2:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-2/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]