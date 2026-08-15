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Sirach 21,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 21 28 in der Gute Nachricht Bibel

Wer über andere schlecht redet, verdirbt seinen eigenen Ruf; in seiner Nachbarschaft kann ihn niemand ausstehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 28 in der Lutherbibel

Wer übel nachredet, befleckt seine eigene Seele, und in der Nachbarschaft wird er gehasst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 21 28 in der Einheitsübersetzung

Der Verleumder befleckt sich selbst / und in der Nachbarschaft wird er gehasst.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-21/vers-28 [gedruckt am 15.08.2026]