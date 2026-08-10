Sirach 26,10- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 26 10 in der Gute Nachricht Bibel
Auf eine hemmungslose Tochter musst du scharf aufpassen; sie nutzt jeden unbewachten Augenblick aus.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 26 10 in der Lutherbibel
Hast du eine starrsinnige Tochter, bewache sie scharf, damit sie deine Nachgiebigkeit nicht ausnutzt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 26 10 in der Einheitsübersetzung
Gegen eine starrsinnige Tochter verstärke die Wache, / damit sie keine Gelegenheit findet, die sie für sich ausnützt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten