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Sirach 26,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 26 18 in der Gute Nachricht Bibel

Wie goldene Säulen auf silbernen Sockeln, so sind ihre schlanken Beine auf kräftigen Füßen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 26 18 in der Lutherbibel

Wie goldene Säulen auf silbernem Sockel so sind schöne Beine auf schlanken Fesseln.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 26 18 in der Einheitsübersetzung

Wie goldene Säulen auf silbernem Sockel, / so sind wohlgeformte Beine auf festen Fersen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-26/vers-18 [gedruckt am 15.08.2026]