Sirach 26,28- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 26 28 in der Gute Nachricht Bibel
Zwei Dinge machen mich traurig, aber das dritte bringt mich in Wut: wenn ein Soldat nicht einmal das Nötigste zum Leben bekommt, wenn kluge Leute wie Dreck behandelt werden und wenn sich einer vom Recht zum Unrecht wendet. Der Herr wird ihn mit dem Tod bestrafen!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 26 28 in der Lutherbibel
Zwei Dinge sind’s, die mich verdrießen, und das dritte erregt meinen Zorn: ein Krieger, den man verarmen lässt, einsichtige Männer, die man verachtet, und einer, der sich von der Gerechtigkeit zur Sünde wendet – den hat der Herr zum Schwert verurteilt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 26 28 in der Einheitsübersetzung
Über zwei Dinge ist mein Herz betrübt, / über das dritte packt mich die Wut: Ein Krieger, der Mangel leidet, / kluge Männer, wenn sie unredlich behandelt werden; einer, der von der Gerechtigkeit zur Sünde abweicht, / den bestimmt der Herr für das Schwert.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten