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Sirach 3,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 3 30 in der Gute Nachricht Bibel

Wie Wasser loderndes Feuer löscht, so löschen milde Gaben manche Verfehlung aus.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 3 30 in der Lutherbibel

Wie das Wasser ein brennendes Feuer löscht, so tilgt das Almosen die Sünden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 3 30 in der Einheitsübersetzung

Wasser löscht loderndes Feuer / und eine Liebestat sühnt Sünden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-3/vers-30 [gedruckt am 15.08.2026]