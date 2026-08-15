Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 35
  5. Vers 6
Zu Sirach 35 Vers 5 Zu Sirach 35 Vers 7

Sirach 35,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 35 6 in der Gute Nachricht Bibel

Komm trotzdem nicht mit leeren Händen in den Tempel des Herrn;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 35 6 in der Lutherbibel

Erscheine vor dem Herrn nicht mit leeren Händen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 35 6 in der Einheitsübersetzung

Erscheine nicht mit leeren Händen vor dem Angesicht des Herrn, /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-35/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]