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Sirach 36,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 36 3 in der Gute Nachricht Bibel

Streck deine Hand aus zum Kampf gegen die fremden Völker, damit sie deine Macht erkennen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 36 3 in der Lutherbibel

Erhebe deine Hand gegen die fremden Völker, dass sie deine Macht sehen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 36 3 in der Einheitsübersetzung

Erheb deine Hand gegen fremde Völker, / sie sollen deine Macht sehen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-36/vers-3 [gedruckt am 12.08.2026]