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Sirach 36,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 36 6 in der Gute Nachricht Bibel

Zeig uns neue Wunder, wiederhole deine staunenswerten Taten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 36 6 in der Lutherbibel

Tu neue Zeichen und neue Wunder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 36 6 in der Einheitsübersetzung

Erneuere die Zeichen und wirke andere Wunder! /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-36/vers-6 [gedruckt am 10.08.2026]