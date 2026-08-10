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Sirach 40,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 40 2 in der Gute Nachricht Bibel

Ihre Herzen sind voller Angst, ihr Grübeln und ihr besorgtes Fragen kreist um das, was auf sie wartet: um den Tag ihres Todes.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 40 2 in der Lutherbibel

Sie haben Sorge und Herzensangst, leben in Ungewissheit – und am Ende steht der Tod.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 40 2 in der Einheitsübersetzung

ihre Überlegungen, die Furcht des Herzens, / der Gedanke an die Zukunft, der Todestag.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-40/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]