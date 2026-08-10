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Sirach 42,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 42 19 in der Gute Nachricht Bibel

Er tut kund, was einst war und was kommen wird; die verstecktesten Spuren deckt er auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 42 19 in der Lutherbibel

Er verkündet, was vergangen und was zukünftig ist, und offenbart, was verborgen ist;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 42 19 in der Einheitsübersetzung

Er tut das Vergangene und das Kommende kund / und enthüllt die Spuren des Verborgenen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-42/vers-19 [gedruckt am 10.08.2026]