Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 43
  5. Vers 33
Zu Sirach 43 Vers 32

Sirach 43,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 43 33 in der Gute Nachricht Bibel

Alles, alles hat er geschaffen – und den Frommen hat er Weisheit und Erkenntnis geschenkt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 43 33 in der Lutherbibel

Denn alles hat der Herr gemacht, und den Gottesfürchtigen gibt er Weisheit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 43 33 in der Einheitsübersetzung

Denn alles hat der Herr gemacht / und den Frommen hat er Weisheit geschenkt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-43/vers-33 [gedruckt am 10.08.2026]