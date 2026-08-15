Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Sirach
  4. Kapitel 43
  5. Vers 5
Zu Sirach 43 Vers 4 Zu Sirach 43 Vers 6

Sirach 43,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 43 5 in der Gute Nachricht Bibel

Wie groß ist der Herr! Er hat sie gemacht, auf seinen Befehl durcheilt sie ihre Bahn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 43 5 in der Lutherbibel

Groß ist der Herr, der sie gemacht hat, auf seine Worte hin durcheilt sie ihre Bahn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 43 5 in der Einheitsübersetzung

Groß ist der Herr, der sie gemacht hat, / mit seinen Worten beschleunigt er ihren Lauf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-43/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]