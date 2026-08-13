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Sirach 47,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 47 19 in der Gute Nachricht Bibel

Aber deine Leidenschaft für Frauen brachte dich unter ihre Herrschaft.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 47 19 in der Lutherbibel

Du gabst deine Lenden den Frauen hin und ließest dich von deinem Körper beherrschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 47 19 in der Einheitsübersetzung

Du hast mit Frauen geschlafen / und hast ihnen Macht über deinen Leib gegeben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-47/vers-19 [gedruckt am 13.08.2026]