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Sirach 47,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 47 3 in der Gute Nachricht Bibel

Er spielte mit Löwen und Bären, als wären es Ziegenböckchen und Lämmer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 47 3 in der Lutherbibel

Er spielte mit Löwen wie mit jungen Böcken und mit Bären wie mit Lämmern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 47 3 in der Einheitsübersetzung

Mit Löwen spielte er wie mit jungen Ziegen, / mit Bären wie mit Lämmern der Herden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-47/vers-3 [gedruckt am 10.08.2026]