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Sirach 48,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 48 3 in der Gute Nachricht Bibel

Auf Befehl des Herrn hielt er den Regen zurück und dreimal ließ er Feuer vom Himmel fallen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 48 3 in der Lutherbibel

Durch das Wort des Herrn schloss er den Himmel zu; dreimal brachte er Feuer herab.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 48 3 in der Einheitsübersetzung

durch das Wort des Herrn verschloss er den Himmel, / ebenso ließ er dreimal Feuer herabfallen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-48/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]