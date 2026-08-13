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Sirach 49,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 49 11 in der Gute Nachricht Bibel

Wie können wir Serubbabel gebührend preisen, ihn, der wie ein Siegelring an Gottes rechter Hand war,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 11 in der Lutherbibel

Wie wollen wir Serubbabel preisen? Er war wie ein Siegelring an der rechten Hand,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 11 in der Einheitsübersetzung

Wie können wir Serubbabel rühmen? / Er war wie ein Siegelring an der rechten Hand,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-49/vers-11 [gedruckt am 13.08.2026]