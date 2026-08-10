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Sirach 49,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 49 2 in der Gute Nachricht Bibel

Er folgte dem richtigen Weg, als er das Volk zur Umkehr bewegte und dem abscheulichen Götzendienst ein Ende machte.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 2 in der Lutherbibel

Er war dazu ausersehen, das Volk zu bekehren, und vernichtete die Gräuel der Abgötterei.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 49 2 in der Einheitsübersetzung

Er wurde bei der Umkehr des Volkes richtig geleitet / und beendete die Gräuel der Gesetzlosigkeit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-49/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]