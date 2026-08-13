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Zu Sirach 5 Vers 14

Sirach 5,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 5 15 in der Gute Nachricht Bibel

Vermeide die kleinen Fehler genauso wie die großen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 5 15 in der Lutherbibel

Achte nichts gering, es sei klein oder groß.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 5 15 in der Einheitsübersetzung

Im Großen wie im Kleinen verfehle dich nicht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-5/vers-15 [gedruckt am 13.08.2026]