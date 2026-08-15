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Sirach 51,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 51 27 in der Gute Nachricht Bibel

Überzeugt euch selbst, wie wenig Mühe ich mir geben musste, um so große Befriedigung zu finden!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 51 27 in der Lutherbibel

Seht mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 51 27 in der Einheitsübersetzung

Seht mit euren Augen, dass ich mich ein wenig mühte / und viel Ruhe für mich gefunden habe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-51/vers-27 [gedruckt am 15.08.2026]