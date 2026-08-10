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Sirach 6,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 6 29 in der Gute Nachricht Bibel

Dann werden ihre Fußfesseln für dich zum starken Schutz und ihr Halseisen zum prächtigen Gewand.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 29 in der Lutherbibel

Ihre Fesseln werden dir ein starker Schutz sein und ihr Halseisen ein herrlicher Reif.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 29 in der Einheitsübersetzung

Die Fußfesseln werden dir zum starken Schutz / und ihr Halseisen zu einem Ehrenkleid.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-6/vers-29 [gedruckt am 10.08.2026]