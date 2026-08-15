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Sirach 6,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 6 6 in der Gute Nachricht Bibel

Menschen, die dich grüßen, solltest du viele haben; aber als Ratgeber nimm nur einen unter tausend!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 6 in der Lutherbibel

Lebe in Frieden mit vielen, aber zum Ratgeber nimm unter tausend nur einen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 6 6 in der Einheitsübersetzung

Viele sollen es sein, die dir Frieden wünschen, / deine Ratgeber aber - nur einer aus tausend.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-6/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]