Sirach 8,2- alle Übersetzungen
Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Sir 8 2 in der Gute Nachricht Bibel
Streite dich nicht mit einem Reichen; er könnte andere mit seinem Geld bestechen, gegen dich auszusagen. Geld hat schon viele vom rechten Weg abgebracht, sogar den Charakter von Königen hat es verdorben.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 8 2 in der Lutherbibel
Zanke nicht mit einem Reichen, damit er sein Gewicht nicht gegen dich geltend macht. Denn viele hat das Geld ins Unglück gestürzt, und es bewegt sogar das Herz der Könige.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Sir 8 2 in der Einheitsübersetzung
Streite nicht mit einem Reichen, / damit er dir nicht mit ganzem Gewicht entgegentritt! Denn viele hat das Gold vernichtet / und Herzen der Könige verändert.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten