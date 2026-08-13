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Sirach 9,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Sirach ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Sir 9 7 in der Gute Nachricht Bibel

Streif nicht mit suchenden Blicken durch die Gassen und die abgelegenen Winkel der Stadt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 9 7 in der Lutherbibel

Gaffe nicht umher in den Gassen der Stadt, und streife nicht durch ihre verlassenen Winkel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Sir 9 7 in der Einheitsübersetzung

Schau nicht umher auf den Straßen der Stadt / und an ihren abgelegenen Orten treib dich nicht herum!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/sir/kapitel-9/vers-7 [gedruckt am 13.08.2026]