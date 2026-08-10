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Tobit 11,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 11 2 in der Gute Nachricht Bibel

»Du weißt, in welchem Zustand wir deinen Vater zurückgelassen haben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 11 2 in der Lutherbibel

sagte Rafaël: Du weißt, wie es deinem Vater ging, als wir ihn verlassen haben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 11 2 in der Einheitsübersetzung

sagte Rafaël: Du weißt, wie wir deinen Vater zurückgelassen haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-11/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]