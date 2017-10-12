Tobit 12,17- alle Übersetzungen
Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Tob 12 17 in der Gute Nachricht Bibel
Rafaël aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst, Gott meint es gut mit euch! Preist ihn in alle Ewigkeit!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Tob 12 17 in der Lutherbibel
Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Friede sei mit euch! Preist Gott in alle Ewigkeit!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Tob 12 17 in der Einheitsübersetzung
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten