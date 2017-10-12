Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Tobit
  4. Kapitel 12
  5. Vers 17
Zu Tobit 12 Vers 16 Zu Tobit 12 Vers 18

Tobit 12,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 12 17 in der Gute Nachricht Bibel

Rafaël aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst, Gott meint es gut mit euch! Preist ihn in alle Ewigkeit!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 12 17 in der Lutherbibel

Der Engel aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Friede sei mit euch! Preist Gott in alle Ewigkeit!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 12 17 in der Einheitsübersetzung

Er aber sagte ihnen: Fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch! Preist Gott alle Zeit!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-12/vers-17 [gedruckt am 13.08.2026]