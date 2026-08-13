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Tobit 2,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 2 5 in der Gute Nachricht Bibel

Dann ging ich nach Hause, nahm ein Bad und aß das vorbereitete Mahl in großer Trauer.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 2 5 in der Lutherbibel

Dann ging ich zurück, wusch mich und aß mein Brot in großer Trauer.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 2 5 in der Einheitsübersetzung

Als ich zurückgekehrt war, badete ich und aß mein Brot in Trauer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-2/vers-5 [gedruckt am 13.08.2026]