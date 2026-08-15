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Tobit 4,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 4 9 in der Gute Nachricht Bibel

Damit sammelst du dir einen kostbaren Schatz für die Zeit der Not.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 4 9 in der Lutherbibel

So wirst du dir einen guten Schatz für den Tag der Not sammeln.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 4 9 in der Einheitsübersetzung

So sammelst du dir einen guten Schatz für den Tag der Not.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-4/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]