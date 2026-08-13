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Tobit 7,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Tobit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Tob 7 4 in der Gute Nachricht Bibel

»Kennt ihr dann unseren Vetter Tobit?« »Gewiss«, sagten sie.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 7 4 in der Lutherbibel

Und sie sagte zu ihnen: Kennt ihr Tobit, unseren Bruder? Sie antworteten: Ja, wir kennen ihn.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Tob 7 4 in der Einheitsübersetzung

Da sagte sie zu ihnen: Kennt ihr Tobit, unseren Bruder? Sie antworteten ihr: Wir kennen ihn.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/tob/kapitel-7/vers-4 [gedruckt am 13.08.2026]