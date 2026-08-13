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Zu Weisheit 11 Vers 25

Weisheit 11,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 11 26 in der Gute Nachricht Bibel

Nein, alles ist dein Eigentum; darum pflegst und bewahrst du es auch, Herr, du Freund des Lebens!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 11 26 in der Lutherbibel

Du schonst aber alles, denn es ist dein, Herr, du Liebhaber des Lebens,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 11 26 in der Einheitsübersetzung

Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-11/vers-26 [gedruckt am 13.08.2026]