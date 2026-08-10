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Weisheit 18,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 18 7 in der Gute Nachricht Bibel

Sie wussten also, was bevorstand: die Rettung der Frommen und die Vernichtung ihrer Feinde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 18 7 in der Lutherbibel

So wartete dein Volk auf das Heil der Gerechten und auf das Verderben der Feinde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 18 7 in der Einheitsübersetzung

So erwartete dein Volk / die Rettung der Gerechten und den Untergang der Feinde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-18/vers-7 [gedruckt am 10.08.2026]