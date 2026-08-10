Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Weisheit
  4. Kapitel 3
  5. Vers 2

Weisheit 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 3 2 in der Gute Nachricht Bibel

Von den unverständigen Spöttern werden sie für tot gehalten. Dass sie uns verlassen mussten, wird als ein Unglück betrachtet;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 3 2 in der Lutherbibel

In den Augen der Unverständigen galten sie als tot. Ihr Scheiden wurde für Strafe gehalten

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 3 2 in der Einheitsübersetzung

In den Augen der Toren schienen sie gestorben, / ihr Heimgang galt als Unglück,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]