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Weisheit 5,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 5 3 in der Gute Nachricht Bibel

In der Angst ihres Herzens stöhnen sie auf und voll Reue sagen sie zueinander:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 5 3 in der Lutherbibel

Sie werden voller Reue untereinander sprechen und in Herzensangst seufzen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 5 3 in der Einheitsübersetzung

Jetzt denken sie anders; / seufzend und voll Angst sagen sie zueinander:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-5/vers-3 [gedruckt am 13.08.2026]