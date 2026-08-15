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Weisheit 6,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 6 8 in der Gute Nachricht Bibel

Die Taten der Mächtigen aber werden besonders streng gewogen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 6 8 in der Lutherbibel

Die Mächtigen aber werden streng verhört werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 6 8 in der Einheitsübersetzung

den Mächtigen aber droht strenge Untersuchung.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Weisheit 6:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-6/vers-8 [gedruckt am 15.08.2026]