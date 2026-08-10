Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Weisheit
  4. Kapitel 9
  5. Vers 2

Weisheit 9,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Weisheit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Weish 9 2 in der Gute Nachricht Bibel

durch deine Weisheit den Menschen ins Dasein gerufen. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 9 2 in der Lutherbibel

und den Menschen durch deine Weisheit bereitet hast, dass er herrsche über die Geschöpfe, die von dir gemacht wurden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Weish 9 2 in der Einheitsübersetzung

Den Menschen hast du durch deine Weisheit bereitet, / damit er über deine Geschöpfe herrscht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/weish/kapitel-9/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]