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Zefanja 2,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Zefanja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Zef 2 12 in der Gute Nachricht Bibel

»Auch ihr Äthiopier werdet von meinem Schwert dahingerafft«, sagt der HERR.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Zef 2 12 in der Lutherbibel

Auch ihr Kuschiter sollt durch mein Schwert erschlagen werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Zef 2 12 in der Einheitsübersetzung

Auch ihr Kuschiter werdet von meinem Schwert durchbohrt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Zef 2 12 in der Elberfelder Bibel

Auch ihr, Kuschiter, ihr werdet von meinem Schwert durchbohrt sein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Zef 2 12 in der Schlachter 2000

auch ihr Kuschiter sollt von meinem Schwert erschlagen werden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Zef 2 12 in der New International Version

‘You Cushites, too, will be slain by my sword.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Zef 2 12 in der Hoffnung für Alle

»Auch euch, ihr Äthiopier, wird mein Schwert umbringen«, sagt der Herr.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/zef/kapitel-2/vers-12 [gedruckt am 15.08.2026]