Die Talkrunde über aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft

„Ökumene heute“, „Machtmissbrauch in der katholischen Kirche“ oder „Gottesdienste auf dem Smartphone“ – in dem 30-minütigen Gesprächsformat „Alpha & Omega“ geht es um Themen, die Gesellschaft und Kirche bewegen. Christentum von A bis Z oder auch von „Anfang bis Ende“, wie der Name der Sendung andeutet.

Die Gäste kommen mal aus katholischem, mal aus evangelischem oder aus nichtkirchlichem Hintergrund. Manche geben einen Einblick in ihre bewegende Lebensgeschichte. Andere teilen ihr Fachwissen zu derzeitigen Ereignissen oder sprechen über ihre besondere Berufung. Moderiert wird die Sendung immer im Wechsel u. a. von Christian Turrey, Heidrun Lieb und Caroline Haro-Gnändinger.

Prominente Gäste bei Alpha & Omega

Immer wieder kommen prominente Gäste zu Besuch. So gab unter anderem bereits Sängerin Maite Kelly einen Einblick in ihren katholischen Glauben. Samuel Koch erzählte von seinem Leben seit seinem Unfall bei „Wetten, dass.. ?“ und Miss Germany 2023 Kira Geiss sprach über ihr Engagement in christlicher Jugendarbeit.

Eine überkonfessionelle Produktion

Das ökumenische Talkformat lief 1999 erstmals im Fernsehen und feierte 2024 sein 25. Jubiläum. Es handelt sich bei dem Magazin um eine Gemeinschaftsproduktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der Erzdiözese Freiburg und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.