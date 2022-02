957

( 957 ) Naturheilkundiger "Wasserpfarrer": 200 Jahre Sebastian Kneipp 27 MIN.

Ein katholischer Priester, der sich nicht nur um die Seele der Menschen gekümmert hat, sondern auch um ihren Leib - das war Pfarrer Sebastian Kneipp, der vor 200 Jahren am 17. Mai 1821 geboren wurde. Um Pfarrer Kneipp und sein Gesundheitskonzept geht es in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch". Der Name Kneipp steht heute für ein Gesundheits- bzw. Leib- und Seelsorge-Konzept, das weltweit einmalig ist. Es handelt sich dabei um eine Naturheilmethode, die seit 2015 sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehört. Was das Geheimnis dieser Kneipp-Methode ist, ob Kneippen auch gegen Corona hilft und wieso es ausgerechnet ein Pfarrer erfunden hat, diese Fragen beantwortet Studiogast Dr. Hans-Georg Eisenlauer, Vizepräsident des Deutschen Kneipp-Bundes und Orthopäde in Aulendorf in Oberschwaben. Außerdem in der Sendung: Ein Film aus einer Kindertagesstätte in Stuttgart, die seit zehn Jahren nach Kneipp-Methoden arbeitet, wodurch die Kinder weniger krank sind und gesünder aufwachsen. Moderation/Redaktion: Christian Turrey.