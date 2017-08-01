El Camino - Der Pilgerweg

Ferenc Tolvaly begibt sich auf einen 800 Kilometer langen Fußmarsch nach Santiago de Compostela. Das Abenteuer Pilgerreise wird für Ferenc Tolvaly auch eine Reise zu sich selbst.
Ferenc Tolvaly begibt sich auf einen 800 Kilometer langen Fußmarsch nach Santiago de Compostela. Das Abenteuer Pilgerreise wird für Ferenc Tolvaly auch eine Reise zu sich selbst.
Ferenc Tolvaly begibt sich auf einen 800 Kilometer langen Fußmarsch nach Santiago de Compostela. Das Pilger-Abenteuer wird für Ferenc Tolvaly auch eine Reise zu sich selbst.