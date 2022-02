105

( 105 ) Nur gehörlos - nicht behindert 28 MIN.

Im September steht der "Welttag der Gebärdensprache" und eine Woche später der "Tag der Gehörlosen" an. Es wird geschätzt, dass in der Schweiz gegenwärtig etwa 10.000 Personen gehörlos sind. Wer sind diese Menschen und was heißt es, gehörlos zu sein?