Fliegendes Haus

21 Folgen

Die Kinder Justin, Angela und Corkey werden während des Spielens im Wald von einem Gewitter überrascht. Sie finden Schutz vor dem Regen in einem Haus, das sie unbewohnt glauben. Allerdings machen sie schnell Bekanntschaft mit dem kleinen Roboter "Sir" und seinem Erfinder Humphrey Bumble. Prof. Bumble arbeitet an zahlreichen Experimenten in seinem Labor, unter anderem an einer Zeitmaschine. Während die Kinder das Labor besichtigen, wird die Zeitmaschine durch einen Blitz aktiviert und das Haus fliegt zurück ins Jahr 0. Hier erleben die drei die Geburt Jesu mit. In jeder Folge der Serie fliegen die Kinder in die Zeit des Neuen Testamentes und werden hautnah Zeugen der biblischen Geschichten.