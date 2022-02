451

( 451 ) Einsam, wütend, hoffnungslos - Wenn junge Männer kriminell werden 26 MIN.

Richard, Volkan und Abraham wuchsen in schwierigen Verhältnissen auf. Der eine im Problemviertel, der andere als Außenseiter und der Dritte in einer von Gewalt geprägten Familie. Wie sie als junge Männer ins kriminelle Milieu abrutschten und was ihnen half, ihr Leben schließlich in den Griff zu bekommen, berichten sie in dieser Sendung.